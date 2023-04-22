Танцор и хореограф Евгений Кот продолжает себя поддерживать в форме и активно тренируется. А в этот раз в своем Инстаграм звезда показал, как проходит его работа, поделившись кадрами в сторис.

"Хотя редко показываю, но не пропускаю, - написал Евгений в публикации.

А после этого звезда решил обратиться к Наде Дорофеевой. Звезда поделился совместным снимком, который был сделан пять лет назад.

"Этому фото больше пяти лет. Мы изменились и видимся очень редко. Но до этого дня благодарен тебе за то время. Единственное, что не изменилось, это то, что ты так и осталась человеком, который вдохновляет. С твоим днем, Надя Дорофеева", - написал звезда, поздравляя звезду с днем рождения.

Стоит отметить, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который побеждал на "Танцях з зірками", а также судил проект "Україна має талант". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения активно освещает происходящее в своем блоге. А к годовщине вторжения звезда поделился кадрами со своей женой.

"Любовь один к одному, к близким и родным, к стране. Ненависть к войне, к развязывающей стране, к террористам", - написал звезда.

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