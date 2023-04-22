Сергій Лазановський , який переміг на шоу "Голос країни" у команді Наді Дорофєєвої, звернувся до зірки. Артист опублікував спільне фото у своєму Інстаграмі, вирішивши привітати знаменитість зі святом.

"З днем ​​народження Надя Дорофєєва. Пам'ятаю той день 21.04.2021. Це було середовище... мав можливість привітати тебе особисто. Якби мені сказали в той момент, що колись вітатиму Надю Дорофєєву з дн, то я посміявся б. А тепер за честь спілкуватися з тобою. Нехай кожна пісня буде хітом. Міцно обіймаю", - написав Лазановський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі, вітаючи іменинницю Надю Дорофєєву з 33-м днем ​​народження:

"Це був той випадок, коли учасник зробив пісню свого тренера набагато краще. Я б цей варіант повністю послухав, чи він дуже класний";

"Мої найщиріші вітання з днем ​​народження, міцного – міцного здоров'я, щастя, радості, добра, виконання всіх найзаповітніших мрій та бажань, Божого благословення та мирного неба над головою. Міцно-міцно та дуже люблю";

"Приєднання до привітання";

"З Днем народження";

"Чудовий дует".

Нагадаємо, Дорофєєва в масивних черевиках залізла на стіл заради ефектного кадру.

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