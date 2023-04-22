Сергей Лазановский, который победил на шоу "Голос країни" в команде Нади Дорофеевой, обратился к звезде. Артист опубликовал совместное фото в своем Инстаграм, решив поздравить знаменитость с праздником.

"С днем рождения Надя Дорофеева. Помню тот день 21.04.2021. Это была среда... имел возможность поздравить тебя лично. Если бы мне сказали в тот момент, что когда-нибудь буду поздравлять Надю Дорофееву с дн, то я бы посмеялся. А теперь за честь общаться с тобой. Пусть каждая песня будет хитом. Прочно обнимаю", - написал Лазановский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии, поздравляя именинницу Надю Дорофееву с 33-м днем рождения:

"Это был тот случай, когда участник сделал песню своего тренера гораздо лучше. Я бы этот вариант полностью послушал, очень ли он классен";

"Мои самые искренние поздравления с днем рождения, крепкого – крепкого здоровья, счастья, радости, добра, исполнения всех самых заветных мечтаний и желаний, Божьего благословения и мирного неба над головой. Прочно-крепко и очень люблю";

"Присоединение к приветствию";

"С днём рождения";

"Чудесный дуэт".

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