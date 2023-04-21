Известная певица Надя Дорофеева на своей день рождения поделилась счастливым домашним кадром и впечатлила фанатов.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассказала о своих новых концертах, поделилась счастливым домашним кадром. Сегодня звезда отмечает 33-летие, поэтому решила показать не только счастливые моменты с поздравлениями, но и новый кадр из дома.

«Я всегда говорю, что моя любимая из собственных песен – новая, которая вот-вот выйдет. Так и с возрастом. Привет, 33» - написала Надя под новым кадром.

В сети тем временем подметили, что артистка выглядит заметно моложе своих лет и такое уже становится нормой – выглядеть ухожено и свежо. Украинки оценили и образ Нади, добавив, что артистке следует продолжать удивлять экстравагантными образами:

«Украинские поздравления; Будь сильно счастливой – это самое главное; как мне нравится, в 33 выглядеть на 16, такой талант; И не скажешь что 33 года!; Ты невероятная, поздравляю с днем рождения; Ты очень круто смотришься как для 33!; Важный возраст!».

Также звезда поделилась видео со своего выступления на известной радиостанции.

Как видно, для живого выступления Надя пришла в студию со своими музыкантами. Как видно, перед камерой артистка появилась в нескромном образе – на ней широкие темные штаны спортивного стиля и короткий топ с объемными рукавами, который подчеркнул тонкую талию. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

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