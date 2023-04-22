Популярний в Україні грузинський шоумен і продюсер Іраклі Макацарія, який був учасником шоу "Холостяк", а нещодавно зіграв весілля зі своєю 21-річною коханою Лізою Чичуа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу він поділився веселими кадрами з молодою дружиною, на яких їх можна побачити у незвичайних образах.

Схоже, Ліза та Іраклі відвідали розважальне шоу місцевого грузинського телебачення. Так, Ліза за сюжетом програми приміряла він забавні навушники, але вони не зіпсували її бездоганний образ. Як видно, дівчина прийшла на зйомки в елегантній сукні-піджаку ніжного відтінку слонової кістки та незвичайного фасону. Іраклі теж прийшов ошатний – у темних штанах, білосніжній сорочці та сірій жилетці.

У підписі до публікації Макацарія нічого не написав, залишив лише миле емодзі-серце. Натомість шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію шоумена:

"Люблю вас, мої красені!".

"Бажаємо вам щастя та любові, миру та Божої благодаті".

"Світу, добра, добробуту, достатку, кохання".

"Дуже хороші!".

"Які ви гарні".

"Ви навіть зовні дуже схожі".

"Світяться від щастя!".

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