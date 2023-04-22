Популярный в Украине грузинский шоумен и продюсер Иракли Макацария, который был участником шоу "Холостяк", а недавно сыграл свадьбу со своей 21-летней возлюбленной Лизой Чичуа, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз он поделился веселыми кадрами с молоденькой женой, на которых их можно увидеть в необычных образах.

Похоже, Лиза и Иракли побывали на съемках развлекательно шоу местного грузинского телевидения. Так, Лиза по сюжету программы примеряла на себя забавные наушники, но даже они не испортили ее безупречный образ. Как видно, девушка пришла на съемки в элегантном платье-пиджаке нежного оттенка слоновой кости и необычного фасона. Иракли тоже пришел нарядный – в темных брюках, белоснежной рубашке и серой жилетке.

В подписи к публикации Макацария ничего не написал, оставил только милое эмодзи-сердечко. Зато поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:

"Люблю вас, мои красавчики!".

"Желаем вам счастья и любви, мира и Божьей благодати".

"Мира, добра, благополучия, достатка, любви".

"Очень хорошие!".

"Какие вы красивые".

"Вы даже внешне очень похожи".

"Светятся от счастья!".

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