Відома артистка Анастасія Приходько поділилася чарівним фото та розповіла, що дозволила собі у день народження.

Популярна українська співачка та мама трьох дітей Анастасія Приходько, яка відома своїми скандальними заявами та висловлюваннями, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала миле фото та зізналася, який подарунок зробила собі до дня народження.

На фотографії можна побачити Анастасію, яка стоїть на кухні із величезним букетом різнокольорових тюльпанів. Перед камерою вона з'явилася в чорному домашньому вбранні спортивного стилю, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки щаслива посмішка.

Як розповіла Приходько, свого дня народження вона дозволила собі не стояти біля плити і замовила їжу в ресторані. "Сьогодні мій ранок почався з привітання від ресторану. Я завжди готувала їжу сама, а тут я вирішила відпочити і провести свій день народження без буденного стояння біля плити. Тому дякую за смаколики", - поділилася артистка.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Насті, вітаючи її з днем ​​народження:

"Гарну, ніжну, лагідну, прекрасну, просто неймовірну жінку вітаю сьогодні з днем ​​народження".

"З Днем народження! Щиро бажаю кохання, щастя, натхнення, творчих здобутків та жити у мирній Україні".

"Вітаю! Бажаю щастя та мирного неба!".

"Вітаю з днем ​​народження".

"З Днем народження вас. Здоров'я, щастя, великих творчих успіхів та якнайшвидшого мирного неба над головою".

"Щастя безмежного у світі!".

"Найщиріші вітання з днем ​​народження!".

"З днем ​​народження! Творчого успіху, здоров'я, злагоди, краси".

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