Известная артистка Анастасия Приходько поделилась очаровательным фото и рассказала, что позволила себе в день рождения.

Популярная украинская певица и мама троих детей Анастасия Приходько, которая известна своими скандальными заявлениями и высказываниями, часто радует аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала милое фото и призналась, какой подарок сделала себе ко дню рождения.

На фотографии можно увидеть Анастасию, которая стоит на кухне с огромным букетом разноцветных тюльпанов. Перед камерой она появилась в черном домашнем наряде спортивного стиля, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только счастливая улыбка.

Как рассказала Приходько, в свой день рождения она позволила себе не стоять у плиты и заказала еду в ресторане. "Сегодня мое утро началось с поздравления от ресторана. Я всегда готовила еду сама, а тут я решила отдохнуть и провести свой день рождения без обыденного стояния у плиты. Поэтому, спасибо за вкусности", - поделилась артистка.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Насти, поздравляя ее с днем рождения:

"Красивую, нежную, ласковую, прекрасную, просто невероятную женщину поздравляю сегодня с днем рождения".

"C Днем рождения! Искренне желаю любви, счастья, вдохновения, творческих достижений и жить в мирной Украине".

"Поздравляю! Желаю счастья и мирного неба!".

"Поздравляю с днем рождения".

"С Днем рождения вас. Здоровья, счастья, больших творческих успехов и скорейшего мирного неба над головой".

"Счастья безграничного в мире!".

"Самые искренние поздравления с днем рождения!".

"С днем рождения! Творческого успеха, здоровья, согласия, красоты".

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