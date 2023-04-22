На цей раз у соціальній мережі Інстаграм Марічка Падалко розповіла, що Бахмут тримається! Командир 127 бригади ТРО повідомив, що їхнім солдатам удалося не лише відбити позиції, а й захопити в полон ворогів. (відео 1).

Водночас, The Washington Post повідомляє, що ще в січні США попереджали Україну про те, що Бахмут не встоїть, але Київ вирішив утримати місто. Бен Ходжес, екс-генерал НАТО, який завжди висловлюється оптимістично стосовно перспектив українських військових, пояснив, яку роль відіграє Бахмут і якою ціною Україна готується до контрнаступу. (відео 2)

Глава СБУ Малюк повідомив, що Україна обміняла одного священика УПЦ МП на 28 військовослужбовців. Це сталося у грудні минулого року, і йдеться про Андрія Павленка з Лисичанська.

Канада купує паливо для України на 26 мільйонів доларів у рамках нового пакету допомоги.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі союзники альянсу згодні з тим, що Україна має стати його членом. На це у твіттері огризнувся президент Угорщини. (фото 3)

Російські пропагандисти придивляються до майбутнього члена НАТО – Швеції. (відео 4)

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8-річна Аліна виставила на аукціон свої медалі, які вона виграла на турнірах з карате, щоб заробити гроші на допомогу ЗСУ. (відео 5).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та дочками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, що обурили українців.