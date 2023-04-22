В этот раз в социальной сети Инстаграм Маричка Падалко рассказала, что Бахмут держится! Командир 127 бригады ТРО сообщил, что их солдатам удалось не только отбить позиции, но и захватить в плен врагов. (видео 1).

В то же время The Washington Post сообщает, что еще в январе США предупреждали Украину о том, что Бахмут не устоит, но Киев решил удержать город. Бен Ходжес, экс-генерал НАТО, который всегда высказывается оптимистично по отношению к перспективам украинских военных, объяснил, какую роль играет Бахмут и какой ценой Украина готовится к контрнаступлению. (видео 2)

Глава СБУ Малюк сообщил, что Украина обменяла одного священника УПЦ МП на 28 военнослужащих. Это произошло в декабре прошлого года, и речь идет об Андрее Павленко из Лисичанска.

Канада закупает топливо для Украины на 26 миллионов долларов в рамках нового пакета помощи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники альянса согласны с тем, что Украина должна стать его членом. На это в твиттере огрызнулся президент Венгрии. (фото 3)

Российские пропагандисты присматриваются к будущему члену НАТО – Швеции. (видео 4)

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов был заочно арестован в России, на что он ответил радостным комментарием.

Киев планирует останавливать маршрутки во время тревоги при помощи полиции, ранее это правило касалось только муниципального транспорта.

8-летняя Алина выставила на аукцион свои медали, которые она выиграла на турнирах по каратэ, чтобы заработать деньги на помощь ВСУ. (видео 5).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.