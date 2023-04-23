Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко поділився кадрами з найближчою та найціннішою для себе людиною. Цього дня мама кулінара відзначає день народження, тому він розповів про їхнє минуле:

«Мам, люблю. Дякую, що народила. Дякую, що багато працювала, а я сам собі готував удома омлети і завдяки цьому став тим, ким став. Це народило в мені шеф-кухаря.

Дякую, що змушувала їсти у шкільній їдальні. Це мотивувало мене вирости та зробити реформу шкільного харчування» - написав Клопотенко.

Також він подякував за те, що ходив щочетверга ходити на додаткові заняття з математики. Це дратувало, але тепер він може прорахувати бюджет у будь-який свій проект.

«А ще всі дивуються, як така творча людина, і так добре вміє з цифрами. Ти народила мене і буквально, і як особистість. Бо дала мені початок, з якого виріс нинішній я» - написав емоційно Клопотенко.

«Гарні слова для матусі!; Такі слова 💔 щоб усі дітки так до матусь відчували і були такі вдячні 🙌; Мама ❤️ щаслива мама такого сина! Вітання!; Які щирі та красиві слова привітання 😍 сподіваюся, коли від свого сина теж почути щось подібне» - написали в мережі.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

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