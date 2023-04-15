Панкейки - это невероятно популярная выпечка, которую очень любят готовить в Америке. Их можно назвать "золотой серединой" между обычными блинами и оладьями. Отличительной особенностью их является то, что они готовятся на сковороде без додавания масла.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом шоколадных панкейков.

Евгений Клопотенко отметил, что панкейки всегда получаются мягкими. А по его рецепту они будут иметь вкус молочного шоколада. Будет очень сложно удержаться, чтобы не сьесть их сразу же. Тепленькие панкейки не забудьте полить своим любимым вареньем, сметаной или медом.

Как приготовить:

250 мл молока 2,5%

200 г муки

1 яйцо

2 ст. л. сахара

10 г разрыхлителя

2 ст. л. подсолнечного масла

2 ст. л. какао щепотка соли

соль щепотка

Как приготовить:

1. Сначала взбейте венчиком яйцо, добавьте сахар и щепотку соли.

2. В отдельной миске смейте муку, какао и разрыхлитель.

3. После чего добавляйте в яичную смесь молоко и продолжайте взбивать венчиком. Влейте подсолнечное масло.

4.Только после этого добавляйте смесь из муки и какао. Вымесите тесто, чтобы не было комочков.

5. Разогрейте сухую сковороду и на середину вылейте тесто. Жарьте до тех пор, пока сверху не будут появляться пузырьки, а затем переверните на другую сторону. Подавайте к столу с любимым вареньем или медом.

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