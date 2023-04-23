В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко поделился кадрами с самым близким и ценным для себя человеком. В этот день мама кулинара отмечает день рождения, поэтому он рассказал об их прошлом:

«Мам, люблю. Спасибо, что родила. Спасибо, что много работала, а я сам себе готовил дома омлеты и благодаря этому стал тем, кем стал. Это родило во мне шеф-повара.

Спасибо, что заставляла есть в школьной столовой. Это мотивировало меня вырасти и сделать реформу школьного питания» - написал Клопотенко.

Также он поблагодарил за то, что ходил каждый четверг ходить на дополнительные занятия по математике. Это бесило, но теперь он может просчитать бюджет в любой свой проект.

«А еще все удивляются, как такой творческий человек — и так хорошо умеет с цифрами. Ты родила меня и буквально, и как личность. Ибо дала мне то начало, из которого вырос нынешний я» - написал эмоционально Клопотенко.

«Хорошие слова для мамочки!; Такие слова 💔 чтобы все детки так к мамочкам чувствовали и были так благодарны 🙌; Мама ❤️ счастливая мама такого сына! Поздравление!; Какие искренние и красивые слова приветствия 😍 надеюсь, когда от своего сына тоже услышать что-то подобное» - написали в сети.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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