В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко поделился кадрами с самым близким и ценным для себя человеком. В этот день мама кулинара отмечает день рождения, поэтому он рассказал об их прошлом:
«Мам, люблю. Спасибо, что родила. Спасибо, что много работала, а я сам себе готовил дома омлеты и благодаря этому стал тем, кем стал. Это родило во мне шеф-повара.
Спасибо, что заставляла есть в школьной столовой. Это мотивировало меня вырасти и сделать реформу школьного питания» - написал Клопотенко.
Также он поблагодарил за то, что ходил каждый четверг ходить на дополнительные занятия по математике. Это бесило, но теперь он может просчитать бюджет в любой свой проект.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Россияне безжалостно ударили по жилым домам, кадры: есть погибшие и раненные, среди них ребенок
Любимый продукт украинцев стремительно дорожает: в чем причина и что будет дальше
Угроза наступления из Беларуси, о чем говорят военные: "Очень активно наращивают..."
Украинцам готовятся "отминусовать" стаж: кого могут затронуть "нововведения"
«А еще все удивляются, как такой творческий человек — и так хорошо умеет с цифрами. Ты родила меня и буквально, и как личность. Ибо дала мне то начало, из которого вырос нынешний я» - написал эмоционально Клопотенко.
«Хорошие слова для мамочки!; Такие слова 💔 чтобы все детки так к мамочкам чувствовали и были так благодарны 🙌; Мама ❤️ счастливая мама такого сына! Поздравление!; Какие искренние и красивые слова приветствия 😍 надеюсь, когда от своего сына тоже услышать что-то подобное» - написали в сети.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.