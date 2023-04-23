Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська поділилася новим відео. Зірка в Тікток опублікувала ролик, де влаштувала психологічний тест.
"Яке слово?" - написала зірка під роликом.
"Тест, яке перше слово спало вам на думку? С...А. Якщо сумка, ви зациклені на матеріальних речах і вам потрібно розвиватися духовно. Якщо нудьга, ви досі не перейшли українською мовою, а давно час! Якщо самка , Ви у всьому бачите інтим, але інтим вас давно не бачив", - розповіла Ольга у відео.
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Почалася термінова евакуація росіян із Бєлгорода, виїхали 90 автобусів: перші деталі та кадри
"Ніхто не буде боятися гавкаючого собаки": у Німеччині "розкусили" всі погрози росії, червоних ліній більше немає
Улюблений продукт українців стрімко дорожчає: у чому причина і що буде далі
Чоловіку вручили повістку, але він відмовився від мобілізації: суд виніс вирок
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Я одна побачила літературне слово собака жіночої статі";
"А якщо щось інше, мені час до психолога?";
"Я, яка побачила одну букву і подумала про слово Сашко";
"Сьомга, це типу я голодна? Чи це в мене глибокий духовний світ?";
"Якщо не цензурне слово, то вже походу стан душі, бо я теж крім матюки так нічого і не придумала, напевно так все дістало";
"Яка ви класна, з дитинства вас обожнюю, ще радіо вас постійно слухала";
"Слива, що зі мною не так? Тепер я їх їсти хочу ...";
"Я побачила СПА, так, втомилася на роботі".
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська зворушила українців віршем
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська показала свою дієту після Великодня.
Також Politeka писала, що Цибульська у плямистій блузі розповіла, якою має бути справжня жінка.