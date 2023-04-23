Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська поділилася новим відео. Зірка в Тікток опублікувала ролик, де влаштувала психологічний тест.

"Яке слово?" - написала зірка під роликом.

"Тест, яке перше слово спало вам на думку? С...А. Якщо сумка, ви зациклені на матеріальних речах і вам потрібно розвиватися духовно. Якщо нудьга, ви досі не перейшли українською мовою, а давно час! Якщо самка , Ви у всьому бачите інтим, але інтим вас давно не бачив", - розповіла Ольга у відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я одна побачила літературне слово собака жіночої статі";

"А якщо щось інше, мені час до психолога?";

"Я, яка побачила одну букву і подумала про слово Сашко";

"Сьомга, це типу я голодна? Чи це в мене глибокий духовний світ?";

"Якщо не цензурне слово, то вже походу стан душі, бо я теж крім матюки так нічого і не придумала, напевно так все дістало";

"Яка ви класна, з дитинства вас обожнюю, ще радіо вас постійно слухала";

"Слива, що зі мною не так? Тепер я їх їсти хочу ...";

"Я побачила СПА, так, втомилася на роботі".

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