Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда выложила ролик, в котором рассказала о своей послепасхальной диете.

В коротком видео Оля появилась в домашнем образе, на ней яркая розовая кофточка, небрежный пучок на голове и легкий макияж. Как видно, певица держит в руках металлические кухонные щипцы и вытаскивает ими у себя изо рта кусочек еды. Выглядит это весьма эпично и даже страшно.

В подписи к публикации Цибульская рассказала о наборе веса и предложила забавную акцию: "Позвоню первому, кто угадает мой вес в комментариях. Я заедаю стресс. Завидую тем, кто наоборот не может есть, когда переживает. Сегодня не влезла в прошлогодние джинсы. Пролистала фотки за 19 лет… Там мне во всем хорошо, потому что стройная. Сегодня мне хорошо во всем, что не обтягивает. Надо заново влюбиться. В себя саму. Когда любишь, никуда не деваешься, даже когда штормит. Ответ завтра в сторис".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"О, как мой пинцет".

"Я тоже заедаю стрессы, сейчас на марафон к Аните Луценко ушла, и уже -6 кг. Просто на пол баняка меньше есть".

"Можно мне тоже участвовать?".

"Не верю в большой вес, потому что мой точно больше. Поэтому ваш – максимум это 60-62кг. И вообще вы хороший человек, сколько бы ни весили".

"Что-то ты постарела".

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