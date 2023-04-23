Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская поделилась новым видео. Звезда в ТикТок опубликовала ролик, где устроила психологический тест.

"Какое слово?", - написала звезда под роликом.

"Тест, какое первое слово пришло вам на ум? С...А. Если сумка, вы зациклены на материальных вещах и вам нужно развиваться духовно. Если скука, вы по сей день не перешли на украинский язык, а давно пора! Если самка, вы во всем видите интим, но интим вас давно не видел", - рассказала Ольга в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я одна увидела литературное слово собака женского пола";

"А если что-то другое, мне пора до психолога?";

"Я, которая увидела одно букву и подумала о слове Саша";

"Семга, это типа я голодная? Или это у меня глубокий духовный мир?";

"Если не цензурное слово, то уже походу состояние души, ибо я тоже кроме мата так ничего и не придумала, наверное так все достало";

"Какая вы классная, с детства вас обожаю, еще по радио вас постоянно слушала";

"Слива, что со мной не так? Теперь я их кушать хочу...";

"Я увидела СПА, да, устала на работе".

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