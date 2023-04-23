На цей раз популярна співачка Тіна Кароль зацікавила своїми висловлюваннями у Телеграм, а також привернула увагу до зовнішнього вигляду. Артистка вирішила трохи відкрити завісу таємниці, що стосується виходу її нової композиції.

«Зовсім небагато залишилося до музичних подій. Весь цей час коли ти сидиш по студіях, зуму і наповнюєш людей на різних континентах вірою в місію музики та голосу, розумієш, що це самопожертва це Кисень. Хочу більше кисню і хочу більше за нас» - загадково написала Кароль.

«Вже дуже хочеться почути; Оу!! Чудові новини 🥰🥰🥰ми із задоволенням наповнимося цим киснем творчості; Ми також хочемо більше ВАС); віримо у тебе! все вдасться!; Коли тур до України?; Настала весна і Тіна розцвіла».

На сторінці Фантіни запропонували вибрати найкращий стиль зірки останнім часом. У скромному вбранні співачка з легкістю наголосила на тому, як перетворилася після схуднення.

"Вага загубилася, тому що я обрала інший підхід до здоров'я. Щоденні стреси, кортизол на піку... тільки потім прозріння" - раніше розповіла виконавиця, що стосується свого схуднення.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.