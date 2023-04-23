Популярна телеведуча Маша Єфросиніна викроїла час, щоб відповісти на запитання своїх підписників у мережі Інстаграм. Відома українка поділилася особистим. Наприклад, розповіла у своїх Сториз, про що шкодує у своєму житті. Крім того, вона зізналася, яка рутина допомагає їй триматися.
Так, Маша Єфросиніна зізналася, що у своєму житті шкодує лише про одне, що витратила багато енергії та часу на оплакування якихось безглуздих речей: чому туди не покликали, чому тим не подобаюся, чому зі мною так вчинили, що зі мною не так, чому мене кинули?
"Виявилося, що це просто були люди, імена половини я взагалі зараз не зможу згадати. Це було суто їх прояви, травми та особистого ставлення. Я багато до чого навіть не мала стосунку, вина була не моя... вважала, що від них залежить моє життя. А я на собі волосся рвала, вважала, що від них залежить моє життя. Шкода, адже за цей час можна було зробити стільки корисного", - поділилася Маша Єфросиніна.
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Телеведуча також поділилася, що має рутину, яка допомагає їй залишатися стійкою.
"Пілатес. Я займаюся у Києві і коли у Варшаві. Дисципліна у харчуванні. Трансцедентальна медитація. І моя найдивовижніша психоаналітик", - додала Маша Єфросиніна.
Нагадаємо, Єфросиніна похвалилася українською красою, але здивувала вибором вбрання.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна і Полякова заговорили про свої понти і "запеклий" облом.
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