Популярная телеведущая Маша Ефросинина выкроила время, чтобы ответить на вопросы своих подписчиков в сети Инстаграм. Знаменитая украинка поделилась личным. Например, рассказала в своих Сториз, о чем жалеет в своей жизни. Кроме того, она призналась, какая рутина помогает ей держаться.

Так, Маша Ефросинина призналась, что в своей жизни жалеет лишь об одном, что потратила много энергии и времени на оплакивание каких-то нелепых вещей: почему туда не позвали, почему тем не нравлюсь, почему со мной так поступили, что со мной не так, почему меня кинули?

"Оказалось, что это просто были люди, имена половины я вообще сейчас не смогу вспомнить. Это было сугубо их прояаления, травмы и личного отношения. Я ко многому даже не имела отношения, вина была не моя... А я на себе волосы рвала и считала, что от них зависит моя жизнь. Жалею, ведь за это время можно было сделать, столько полезного", - поделилась Маша Ефросинина.

Телеведущая также поделилась, что у нее есть рутина, которая помогает ей оставаться стойкой.

"Пилатес. Я занимаюсь в Киеве и когда в Варшаве. Дисциплина в питании. Трансцедентальная медитация. И моя самая удивительная психоаналитик", - добавила Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

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