Настя Каменських після хвороби розповіла, як тепер доводиться виступати, не обійшлося без критики.

Популярна українська співачка Настя Каменських , яка нещодавно розповідала про свої проблеми зі здоров'ям через новоутворення на зв'язках, вже завершила лікування. Артистка досить швидко пішла на виправлення і стала показувати в Інстаграм, як уже мандрує з туром.

У мережі Каменських похвалилася першими успіхами, однак у коментарях реагують на тур зірки не так позитивно – частина обурена вибром міст, адже Каменських не їздить туди, де раніше були обстріли – ні Дніпро, ні Харків Каменських у тур не включила.

Інші ж українці із сарказмом згадали Потапа, який утік із країни та припинив з'являтися в мережі. Втім, багато хто як і раніше чекає на виступи Каменських.

«Я вже на шляху до Рівного, але й досі згадую вчорашній концерт! Дякую за вашу увагу, подарунки, квіти. Цей букет дівчата подарували мені вчора після концерту та сказали, що власноруч зібрали квіти, вирощені їхньою бабусею» - поділилася Каменських.

Ось що відповіли артистці:

"Це було неймовірно! Як ми за тобою сумували; А як заспівала без Потапа; Коли вирушите до туру США? А може хоча б у Дніпро, Харків?; Настя приїжджайте до Кам'янця-Подільського; Ти чарівна; краще співати без Потапа, розумію; Цариця, норм постаралася».

Нагадаємо, "Краса неземна": розлучена Квіткова у маленькій чорній сукні підкреслила ідеальну фігуру.

Як повідомляла Politeka, "Як мед": Цибульська у плямистій блузі розповіла, якою має бути справжня жінка.

Також Politeka писала, що "Постійно щось заважає": Великий з "Квартал 95" показав курйозні моменти під час зйомок його пародій.