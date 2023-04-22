Настя Каменских после болезни рассказала, как теперь приходится выступать, не обошлось без критики.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно рассказывала о своих проблемах со здоровьем из-за новообразования на связках, уже завершила лечение. Артистка довольно быстро пошла на поправку и стала показывать в Инстаграм, как уже путешествует с туром.

В сети Каменских похвалилась первыми успехами, однако в комментариях реагируют на тур звезды не столь позитивно - часть возмущена выбром городов, ведь Каменских не ездит туда, где ранее были обстрелы - ни Днепр, ни Харьков Каменских в тур не включила.

Другие же украинцы с сарказмом вспомнили Потапа, который бежал из страны и прекратил появляться в сети. Впрочем, многие по-прежнему ждут выступлений Каменских.

«Я уже на пути в Ровно, но до сих пор вспоминаю вчерашний концерт! Спасибо за ваше внимание, подарки, цветы. Этот букет девушки подарили мне вчера после концерта и сказали, что собственноручно собрали цветы, выращенные их бабушкой» - поделилась Каменских.

Вот что ответили артистке:

«Это было невероятно! Как мы по тебе скучали; А как запела без Потапа; Когда отправитесь в тур США? А может хотя бы в Днепр, Харьков?; Настя приезжайте в Каменец-Подольский; Ты неотразима; лучше петь без Потапа, понимаю; Царица, норм постаралась».

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