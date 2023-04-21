Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны жила в Испании, а затем вернулась в Украину и начала снова выступать и принимать участие в благотворительных мероприятиях, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое видео из фотосессии и спровоцировала новую волну слухов о своей беременности.

На новых кадрах Каменских появилась в очаровательных светлых нарядах с украинской символикой. Как оказалось, это мерч, который звезда подготовила к своему туру по Украине. Как известно, старт гастролей артистке пришлось немного перенести, так как она повредила связки. Однако теперь Настя сообщила, что отправляется с концертами по городах.

"Сегодня начинается тур "Я-Украина", и я подготовила для вас много сюрпризов. Один из них – это эксклюзивный мерч, разработанный специально к туру "Я-Украина" вместе с украинским брендом. Это не просто одежда, это символ тех эмоций, которые мы с вами переживаем сейчас и памятная деталь, которая может напоминать вам о наших встречах еще долгое время. На вещах изображены ключевые фразы из моей песни "Я-Украина", а также важные элементы украинской культуры", - рассказала Каменских в подписи к видео.

Отметим, что новое видео в светлых нарядах вызвало у некоторых поклонников догадки о беременности Насти, правда есть и те, кто считает, что звезда просто прибавила в весе:

"Поправилась снова".

"Ага, я тоже понять не могу, состарилась или поправилась".

"Беременна?".

"Нет, просто разнесло".

"Стилист испортил Настю".

"Настя, желаем тебе много сил и невероятной энергии от наших украинцев в этом туре".

"Не хватает работы стилистов, силуэты не очень, образы тоже. Где стиль Настя?".

"Да что она у вас постоянно беременна?".

"Ничего хорошего не вижу, неудачная модель".

"А животик-то круглый".

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.

Также Politeka писала, что "Постоянно что-то мешает": Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.