Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны жила в Испании, а затем вернулась в Украину и начала снова выступать и принимать участие в благотворительных мероприятиях, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое видео из фотосессии и спровоцировала новую волну слухов о своей беременности.
На новых кадрах Каменских появилась в очаровательных светлых нарядах с украинской символикой. Как оказалось, это мерч, который звезда подготовила к своему туру по Украине. Как известно, старт гастролей артистке пришлось немного перенести, так как она повредила связки. Однако теперь Настя сообщила, что отправляется с концертами по городах.
"Сегодня начинается тур "Я-Украина", и я подготовила для вас много сюрпризов. Один из них – это эксклюзивный мерч, разработанный специально к туру "Я-Украина" вместе с украинским брендом. Это не просто одежда, это символ тех эмоций, которые мы с вами переживаем сейчас и памятная деталь, которая может напоминать вам о наших встречах еще долгое время. На вещах изображены ключевые фразы из моей песни "Я-Украина", а также важные элементы украинской культуры", - рассказала Каменских в подписи к видео.
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Отметим, что новое видео в светлых нарядах вызвало у некоторых поклонников догадки о беременности Насти, правда есть и те, кто считает, что звезда просто прибавила в весе:
"Поправилась снова".
"Ага, я тоже понять не могу, состарилась или поправилась".
"Беременна?".
"Нет, просто разнесло".
"Стилист испортил Настю".
"Настя, желаем тебе много сил и невероятной энергии от наших украинцев в этом туре".
"Не хватает работы стилистов, силуэты не очень, образы тоже. Где стиль Настя?".
"Да что она у вас постоянно беременна?".
"Ничего хорошего не вижу, неудачная модель".
"А животик-то круглый".
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