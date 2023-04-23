Відома хореограф Ілона Гвоздєва звернулася до українців за допомогою у соціальній мережі Інстаграм, аби допомогти дітям.

Популярна українська хореограф та багаторічна учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздєва публічно звернулася до українців.

За словами хореографа, вона бажає допомогти дітям і цього разу порушила непросту тему. Вона розповіла про якусь акцію, спрямовану на збирання коштів для психосоціальної реабілітації українських дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Серед цих дітей можуть бути ті, хто втратив батьків, опинився в окупованих територіях чи втік із зруйнованих будинків.

Зібрані кошти буде спрямовано на реалізацію благодійного проекту «Діти. Непочуті історії» від Фонду «Родина-Україна», який регулярно проводить заходи щодо психосоціальної, рекреаційної та фізичної реабілітації дітей, які страждають від посттравматичного стресового розладу.

Гвоздєва додала, що дітям нададуть усі види підтримки. Програма включає проведення психологічної реабілітації, надання харчування, екскурсій, занять з фізіотерапії, спортивних ігор, тематичних майстер-класів, зоо- та арт-терапії, наукових шоу, а також транспортних послуг.

За словами хореографа, дітям необхідно допомогти, вони не повинні страждати ще більше через неможливість опрацювати складні теми. Тому вона й сама звертається до українців, щоб підняти непросту в цей час тему.

Нагадаємо, "Як вам іде українська мова": Лобода здивувала пронизливим виконанням нового хіта.

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук поділився рецептом панкейків: "Дівчатка, ловіть...".

Також Politeka писала, що "Моя найкраща нагорода": Jerry Heil похвалилася вражаючим успіхом її музики за рік війни.