Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором танцует и пронзительную исполняет украинскую песню из нового альбома.

Светлана Лобода

Похоже, это видео было снято на концерте Светланы, или это были съемки клипа. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней яркий желтый костюм с короткими шортами и удлиненным пиджаком, под которым короткий черный топ. Ее волосы распущены и растрепаны активными движениями, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Лобода написала: "Альбом "Made In U" – #1 в Украине уже ровно три недели! Благодарю вас". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

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"Светлана даже на украинском языке звучит круто".
"Мне очень нравится украинский язык, буду слушать с удовольствием. Привет из Казахстана!".
"Светлана, когда будет тур по Украине?".
"Жду ваш концерт с нетерпением".
"Светлана, как Вам идет наш украинский язык".
"Прекрасно! Светлана на украинском звучит невероятно!".
"Мы вами гордимся и любим вас".
"Не пойте по-русски. Вы прекрасна на родном языке".
"Вы заслуживаете всего успеха мира!".

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