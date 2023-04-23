Ведучий Анатолій Анатоліч при цьому наголосив, що ні в чому її не звинувачує, адже всього не може знати, чоловік у неї в Україні і таке інше.

Популярний шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч часто порушує різкі теми у своєму блозі. Зокрема він звертає увагу на зраду деяких українських зірок з початку вторгнення росії. А також висміює російських зірок, які займаються відвертою пропагандою.

Цього разу у своїх Інстаграм-сториз він звернув увагу на російську актрису Ірину Горбачову, яка є дружиною соліста Quest Pistols Антона Савлепова.

Так, росіянка, яка співала оди українському народу, захоплювалася красою столиці України, вийшла на червону доріжку разом із пропутинським режисером Михалковим.

"Пам'ятаю, як слухав її виступ на Куражі на ВДНГ. Як Ірина клялася у коханні Києву та всім своїм українським друзям. А потім рік просвітлення та ретритів десь біля океану. А зараз побігла на червону доріжку, на фестиваль, де Михалков заправляє балом. Ось таке життя "поза політикою", - зауважив Анатолій Анатоліч.

Ведучий наголосив, що ні в чому її не звинувачує, адже всього не може знати, чоловік у неї в Україні і таке інше. Але Анатолій Анатоліч її не звинувачує, йому просто сумно, адже він раніше симпатизував їй.

Також ведучий продемонстрував скрін, зроблений під постом Ірини про фестиваль Михалкова. Так, там безліч похвальних коментарів від росіян, які радіють мовчанню своїх зірок і хвалять, що вони "поза політикою".

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".