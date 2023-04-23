Ведущий Анатолий Анатолич при этом подчеркнул, что ни в чем ее не обвиняет, ведь всего не может знать, муж у нее в Украине и так далее.

Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич часто поднимает резкие темы в своем блоге. В частности, он обращает внимание на предательство некоторых украинских звезд с начала вторжения рф. А также высмеивает российских звезд, которые занимаются откровенной пропагандой.

В этот раз в своих Инстаграм-сториз, он обратил внимание на российскую актрису Ирину Горбачеву, которая является женой солиста Quest Pistols Антона Савлепова.

Так, россиянка, которая пела оды украинскому народу, восхищалась красотой столицы Украины, вышла на красную дорожку вместе с пропутинским режиссером Михалковым.

"Помню, как слушал ее выступление на Кураже на ВДНХ. Как Ирина клялась в любви Киеву и всем своим украинским друзьям. А потом год просветления и ретритов где-то возле океана. А сейчас на красную дорожку, на фестиваль побежала, где Михалков заправляет балом. Вот такая жизнь "вне политики"", - заметил Анатолий Анатолич.

Ведущий подчеркнул, что ни в чем ее не обвиняет, ведь всего не может знать, муж у нее в Украине и так далее. Но Анатолий Анатолич ее не обвиняет, ему просто грустно, ведь он раньше ей симпатизировал.

Также ведущий продемонстрировал скрин, сделанный под постом Ирины о фестивале Михалкова. Так, там множество хвалебных комментариев от россиян, которые радуются молчанию своих звезд и хвалят, что они "вне политики".

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".