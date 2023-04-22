Дмитро Комаров працює в гарячих точках та показує наслідки злочинів росіян на українській землі. Він також активно займається волонтерською діяльністю і допомогою ЗСУ.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий "Світ навиворіт" поділився фото з епіцентру повені на Чернігівщині, де йому довелся брести по селищу мало не по пояс у воді.
"Так зараз виглядає село Новосілки на кордоні з Білоруссю біля ріки Дніпро у Чернігівській області. Така повінь останній раз була 10 років тому. Що стосується саме цього району - води стає менше щогодини. ДСНС на всюдиходах та човнах розвозить продукти та воду. Досі є вулиці, де води - по пояс. Природа показує свою силу та міць. Люди можуть лише пристосовуватися до таких явищ - щось змінити неможливо", — написав Дмитро Комаров під світлиною.
Він додав, що особисто його дуже вразило, що навіть ті люди, у кого затопило подвір'я, дуже позитивно налаштовані.
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"Такі ми люди - українці. Завжди впевнені, що все неодмінно буде добре. Не сумніваємося в цьому. І тому знаходимо вихід з будь-яких ситуацій. І завжди перемагаємо🙂", — наголосив ведучий.
Шанувальники в коментарях підтримали ведучого: "Ми українці такі, що краще житимемо в складних умовах та без росії, чим під їхнім прапором. Ми незламні💪Бо пережили цю зиму, а отже й це переживемо".
Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.
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