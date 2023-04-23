Цього разу на своїй сторінці в Instagram Melovin розмістив коротенький відеофрагмент свого інтерв'ю, в якому він чітко сформулював своє ставлення до українців, які продовжують розмовляти російською мовою.

"По-перше, мені стало гидко. Мені гидко за українців, які в Європі розмовляють російською. Бо я йду з колегами і я не розумію, хто це, я боюся. Я не розумію, кого ви підтримуєте. Я не бачу, де українець", — заявив співак і поцікавився думкою своїх підписників.

Українці в коментарях здебільшого підтримали артиста, але дехто продовжує вперто захищати своє право спілкуватися мовою країни-агресора:

"Підтримую!👏 Бо ходиш - не можеш зрозуміти: чи то свій і треба йти обійматись, чи то ворог... І ще максимально вже дістало пояснювати місцевим, як так виходить, що росія вбиває українців, а українці спілкуються російською...🤦‍♀️";

"Навіть теми лгбт не викликають вже аж такого спротиву, як мовна тема... За своє право не докладати жодних зусиль і не виходити з зони комфорту люди які тільки аргументи не вигадують... Жалюгідні аргументи насправді";

"Дуже пишаюся тими українцями, яким важко не важко, але вони говорять українською, ви такі круті🔥".

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