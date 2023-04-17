Ксенія Мішина поділилася новим відео, де з'явилася ефектно в костюмі з вирізом. Зірка опублікувала кадри у своєму блозі Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Знайти себе та заспокоїтися", - написала Мішина у публікації.
Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Але знайдіть вже, чорт забирай, спосіб допомогти ЗСУ, а не трясти грудьми. Хлопці гинуть, а вона ніяк не намилується своєю дупою";
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"Хороша красива. Дуже. Але можна хоч трохи додавати більш цікавого контенту? У вас є чудові повідомлення в інстаграмі – ваші роздуми та життєві оповідання.
"Так вже знайшла, заспокойся. Вся стрічка як у моделі вже)) Чилл аут";
"Вона тільки почала. Куди її спокій";
"Неймовірно, як таке може бути щоб людина була настільки гарна. Люблю тебе".
Варто зазначити, що Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". А нещодавно зірка в інтерв'ю зізнавалася, що Олександр Еллерт, переможець проекту, був аб'юзером. Він впливав на неї негативно під час їхньої останньої зустрічі в Буковелі, коли почалося повномасштабне вторгнення.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина після схуднення спантеличила заявою про борщ.
А ще Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт відповів на звинувачення Мішиної в аб'юзі
Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт зізнався, з якою дівчиною хотів би бути