"Холостячка" Ксенія Мішина показала нове відео, але натрапила на критику від українців.

Ксенія Мішина поділилася новим відео, де з'явилася ефектно в костюмі з вирізом. Зірка опублікувала кадри у своєму блозі Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Знайти себе та заспокоїтися", - написала Мішина у публікації.

Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Але знайдіть вже, чорт забирай, спосіб допомогти ЗСУ, а не трясти грудьми. Хлопці гинуть, а вона ніяк не намилується своєю дупою";

"Хороша красива. Дуже. Але можна хоч трохи додавати більш цікавого контенту? У вас є чудові повідомлення в інстаграмі – ваші роздуми та життєві оповідання.

"Так вже знайшла, заспокойся. Вся стрічка як у моделі вже)) Чилл аут";

"Вона тільки почала. Куди її спокій";

"Неймовірно, як таке може бути щоб людина була настільки гарна. Люблю тебе".

Варто зазначити, що Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". А нещодавно зірка в інтерв'ю зізнавалася, що Олександр Еллерт, переможець проекту, був аб'юзером. Він впливав на неї негативно під час їхньої останньої зустрічі в Буковелі, коли почалося повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина після схуднення спантеличила заявою про борщ.

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