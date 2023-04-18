Цього разу популярна співачка Тіна Кароль представила добірку кадрів, на яких позувала у чорній дизайнерській сукні з акцентом на декольті. Однак не елегантний образ зірки мав привернути увагу суспільства, а саме звернення Кароль.

Артистка подякувала Британії за допомогу, підтримку та спілкування.

«Коли ви стоїте з нами пліч-о-пліч, ми почуваємося сильніше в нашому опорі.

Це моя історія про те, як поп-зірка перетворилася на культурного дипломата. Як я можу захистити свою країну? Захищати свою культуру та ДНК. Це міст, який я намагаюся збудувати між нашими країнами. А свій особистий фронт я назву Арт-Фронтом.

Голос – це зв'язок та надійний магічний міст із рештою світу. Моя місія – культурна експансія української музики. Голос – моя зброя. Ми боремося за свободу», - додала Кароль.

Вона нагадала, що життя українців під загрозою не варто забувати про це, самі українці не повинні.

Раніше артистка постала в романтичному образі із синіми квітами, ніби привертаючи увагу саме до зачіски та ніжного вигляду.

Обійшлася співачка без трендового вбрання, наголосивши саме на весняній ніжності та кольорах. Це вразило раніше і Олю Полякову: "Боже, навіть не знаю, як підписати таку красу", зауважила виконавиця.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.