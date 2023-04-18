Руслана Лижичко, яка у 2004 році вперше принесла Україні перемогу на "Євробаченні", поділилася емоційною історією.

Популярна українська співачка Руслана Лижичко раніше розповіла про допомогу українським захисникам. Як виявилось, більшість концертів та своїх виступів для воїнів вона не афішує, щоб не піаритися на військовій темі.

Проте українці позитивно реагують на історії Руслани і поза концертом життя, адже артистка намагається ділитися найцікавішим та найактуальнішим на даний момент.

«Ці неймовірні писанки подарувала мені у Вашингтоні velida.kent, дружина мого друга, колишнього Посла США в Україні, сьогодні Посла США в Естонії George P. Kent.

Вона малює ці маленькі українські шедеври, щоби збирати таким чином донати для ЗСУ. Це унікальна форма єднання через мистецтво стала чи не найголовнішим нашим натхненням!» - поділилася Руслана під особистими кадрами, на яких постала у звичайному домашньому вигляді.

«Дякую, Русланочко, за твою невпинну працю та наближення перемоги, за пошук друзів для України; Ви такі красиві, бажаю вам щасливого Великодня!; Щасливого свята, благослови вас та вашу сім'ю; Як добре» - підтримали у мережі.

Розповіла Руслана раніше і про свої виступи, згадавши про тих, хто піариться на цю тему:

"Ось ти приїхав, віддав частинку свого тепла, це зараз не для всесвітнього афішування. Всесвітньо говоримо: дайте нам зброю. А з концертами ми самі розберемося".

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