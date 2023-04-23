В этот раз на своей странице в Instagram Melovin разместил коротенький видеофрагмент своего интервью, в котором он четко сформулировал свое отношение к украинцам, продолжающим разговаривать на русском языке.

"Во-первых, мне стало противно. Мне противно за украинцев, которые в Европе говорят по-русски. Потому что я иду с коллегами и я не понимаю, кто это, я боюсь. Я не понимаю, кого вы поддерживаете. Я не вижу, где украинец ", - заявил певец и поинтересовался мнением своих подписчиков.

Украинцы в комментариях в большинстве своем поддержали артиста, но некоторые продолжают упорно защищать свое право общаться на языке страны-агрессора:

"Поддерживаю! 👏 Потому что ходишь - не можешь понять: то ли свой и надо идти обниматься, то ли враг... И еще максимально уже достало объяснять местным, как так получается, что россия убивает украинцев, а украинцы общаются по-русски... 🤦‍♀️";

"Даже темы лгбт не вызывают уже такого сопротивления, как языковая тема... За свое право не прилагать никаких усилий и не выходить из зоны комфорта люди какие только аргументы не придумывают... Жалкие аргументы на самом деле";

"Очень горжусь теми украинцами, которым трудно не трудно, но они говорят по-украински, вы такие крутые".

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана показала необычный способ помощи украинским защитникам.

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