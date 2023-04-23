Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що ввечері обстріляли об'єкт інфраструктури в Харкові ракетами С-300, випущеними росіянами.

Заступник глави МЗС Андрій Мельник заявив, що Україні необхідно придбати вдесятеро більше зброї для досягнення перемоги у війні з Росією цього року. Він також закликав партнерів виділити 1 відсоток ВВП на закупівлю зброї для України.

Українські та іноземні волонтери продовжують евакуювати людей із Донбасу з великим ризиком для свого життя (відео 2).

Каролайн Норденгрип, колишній депутат шведського парламенту у віці 42 років, приєдналася до Збройних Сил України (фото 3).

На місці вибуху в російському місті Білгороді виявлено другу бомбу, яку російські пілоти "втратили" дорогою в Україну. Це призвело до евакуації 3 тисяч осіб та знешкодження бомби (відео 4). Моніторингові групи встановили, що бомби було направлено у бік Вовчанська (фото 5).

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко подарував кувалду своєму улюбленому пропагандисту Азаренко, яка стала одним із символів війни після того, як у мережу потрапили відео страт "зрадників" кувалдою "вагнерівцями", які відмовлялися воювати (відео 6).

Сьогодні стало відомо про загибель чемпіона України з К-1 Руслана Піскового (фото 7). Вчора було оголошено про втрату балетним артистом Одеської опери та балету Ростиславом Янчишеном (фото 8). Співачка Крістіна Соловей поділилася відео його танцю - дивіться у сториз... такі світлі люди гинуть.

Спочатку без «безсмертного полку» та парадів у Криму, тепер «без авіації» - у Росії скорочують заходи до 9 травня (фото 9)

Французька художниця Фанні Лешевальє Лафон зробила свою версію роботи італійця Джорджо де Кіріко, створеної в період Першої світової: «Кохання між двома істотами ніколи не буває більше, ніж коли смерть стукає у їхні двері» (фото 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та дочками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, що обурили українців.