В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что вечером был обстрелян объект инфраструктуры в Харькове ракетами С-300, выпущенными россиянами.

Заместитель главы МИД Андрей Мельник заявил, что Украине необходимо приобрести в десять раз больше оружия для достижения победы в войне с Россией в этом году. Он также призвал партнеров выделить 1 процент ВВП на закупку оружия для Украины.

Украинские и иностранные волонтеры продолжают эвакуировать людей из Донбасса с большим риском для своей жизни (видео 2).

Каролайн Норденгрипп, бывший депутат шведского парламента в возрасте 42 лет, присоединилась к Вооруженным силам Украины (фото 3).

На месте взрыва в российском городе Белгороде обнаружена вторая бомба, которую российские пилоты "потеряли" по дороге в Украину. Это привело к эвакуации 3 тысяч человек и обезвреживанию бомбы (видео 4). Мониторинговые группы установили, что бомбы были направлены в сторону Волчанска (фото 5).

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко подарил кувалду своему любимому пропагандисту Азаренко, которая стала одним из символов войны после того, как в сеть попали видео казней "изменников" кувалдой "вагнеровцами", которые отказывались воевать (видео 6).

Сегодня стало известно о гибели чемпиона Украины по К-1 Руслана Пескового (фото 7). Вчера было объявлено об утрате балетным артистом Одесской оперы и балета Ростиславом Янчишеном (фото 8). Певица Кристина Соловей поделилась видео его танца - смотрите в сториз... такие светлые люди гибнут.

Сначала без «бессмертного полка» и парадов в Крыму, теперь «без авиации» - в России сокращают мероприятия до 9 мая (фото 9)

Французская художница Фанни Лешевалье Лафон сделала свою версию работы итальянца Джорджо де Кирико, созданной в период Первой мировой: «Любовь между двумя существами никогда не бывает больше, чем когда смерть стучится в их двери» (фото 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.