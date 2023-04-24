Телеведуча та блогер Леся Нікітюк любить розповісти в мережі про себе, правила домашнього догляду за шкірою та ділиться різними корисними секретами. Також Леся розповідає, які процедури у салоні краси допомагають їй бути у формі, щоб уникнути непотрібної критики.

Неодноразово Нікіттюк писали в мережі різні питання з приводу збільшення губ, через що ведучій довелося кілька разів пояснюватися. Цього разу вона показала на кількох кадрах свою б'юті-рутину кожного дня.

«Гідрофільна олія знімає макіяж та спф-фільтри краще! Бо сама олія розчинити весь бруд і себум у порах. Обов'язково щовечора! Далі у мене зволоження, пептидна сироватка, я підтримую нею тонус шкіри, бо краще попередити, ніж потім запобігати віковим змінам!» - Розповіла Нікітюк.

Раніше одне з фото Лесі не сподобалося деяким користувачам мережі, які чомусь вирішили, що мають право ображати дітей за носіння хусток.

"Я почитала коментарі під останнім постом, який я виклала. Я пішла до церкви з мамою, кумою та плем'яшками. Ми присвятили паску і домахалися до того, що мої діти в хустках. Яка вам різниця, що зав'язали на голову мої діти? Вони побачили , Що я в хустці і самі захотіли", - відповіла Леся Нікітюк.

Нагадаємо, у Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

Як ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.

Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.