Телеведущая и блогер Леся Никитюк любит рассказать в сети о себе, правилах домашнего ухода за кожей и делится различными полезными секретами. Также Леся рассказывает, какие процедуры в салоне красоты помогают ей быть в форме, чтобы избежать ненужной критики.
Не раз Никиттюк писали в сети различные вопросы по поводу увеличения губ, из-за чего ведущей пришлось несколько раз объясняться. В этот раз она показала на нескольких кадрах свою бьюти-рутину каждого дня.
«Гидрофильное масло снимает макияж и спф-фильтры лучше! Ибо само масло растворить всю грязь и себум в порах. Обязательно каждый вечер! Дальше у меня увлажнение, пептидная сыворотка, я поддерживаю ею тонус кожи, ибо лучше предупредить, чем потом предотвращать возрастные изменения!» - рассказала Никитюк.
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Ранее одно из фото Леси не понравилось некоторым пользователям сети, которые почему-то решили, что имеют право оскорблять детей за ношение платков.
"Я почитала комментарии под последним постом, который я выложила. Я пошла в церковь с мамой, кумой и племяшками. Мы посвятили пасху и домахались до того, что мои дети в платках. Какая вам разница, что завязали на голову мои дети? Они увидели, что я в платке и сами захотели", - ответила Леся Никитюк.
Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.
Как еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк разоткровенничалась о гибели жениха.
Также Politeka писала, что Никитюк похвасталась роскошными букетами, поделившись новыми фото.