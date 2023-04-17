Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно делится новыми кадрами в сети, решила опубликовать тематические фото. Каждый год праздники артистка проводит с семьей, поэтому перед ними решила показать немного тихих вечеров.

Леся поделилась, как провела свободное время за украшением пасхальных яиц и немного рассказала об этом. После артистка также показала и себя рядом с готовой работой.

«Пысанка – неотъемлемый атрибут весенних праздников и символ украинской Пасхи. Пысанки не едят! Едят крашанки! А пысанка служит оберегом.

Она защищает дом от пожаров, худобу от хищников, а еще ее использовали для исцеления от болезней или просто дарили» - высказалась Никитюк под серией кадров.

Также Никитюк поздравила поклонников с праздником: "Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-охранник оберегает вас от всех бед. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом.

Миру вашему дому, победы нашей Украине!". Поклонники не прошли миом и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, поздравляя ее с праздником в ответ.

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