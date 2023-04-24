Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко оголосив, що планує порахувати, скільки російськомовних українців у спілкуванні з ним переходять на українську, та обзавівся для цього ручним лічильником.

"Дуже серйозний експеримент. Будьте уважні. Слухайте, я хочу порахувати, скільки людей у спілкуванні зі мною переходять на українську, але в повсякденному житті продовжують говорити російською. Експеримент триватиме тиждень, тож чекайте на результати через 7 днів. А поки скажіть, що, на вашу думку, змушує людей переходити на українську з певним співрозмовником, але поза розмовою спілкуватися російською?", — розповів шеф-кухар.

Українці в коментарях поділилися своїми думками з цього приводу:

"Це, мабуть, як звичка сутулитися. Хтось каже: "Увага, фото! "- усі вирівнюють осанку, а потім фотоапарат "КЛАЦ" - і все, можна плечі опустити. І знаєш, що так не гарно і не корисно для хребта, але думаєш: "Ну я ж можу себе перевчити, але ще не сьогодні. Почну з понеділка. Не виросте ж мені горб до понеділочка))";

"Це добре, що хоча б переходять, бо є і такі, що чхати хотіли і з принципу не перейдуть на українську…";

"Думаю, це тому, що трохи поговорити зі знайомим українською це не важко. А от змінити свою реальність, якою ти жив від народження, і перейти назавжди на українську, перші пів року напружувати мізки, коли згадуєш слова, триматись, коли знайомі кажуть "ой прям щира українка нашлась" і т.д - це треба мужність🙌".

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