В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко объявил, что планирует посчитать, сколько русскоязычных украинцев в общении с ним переходят на украинский, и обзавелся для этого ручным счетчиком.

"Очень серьезный эксперимент. Будьте внимательны. Слушайте, я хочу посчитать, сколько людей в общении со мной переходят на украинский, но в повседневной жизни продолжают говорить по-русски. Эксперимент продлится неделю, поэтому ждите результатов через 7 дней. А пока скажите, что, по вашему мнению, заставляет людей переходить на украинский с определенным собеседником, но вне разговора общаться на русском?", - рассказал шеф-повар.

Украинцы в комментариях поделились своими мыслями по этому поводу:

"Это, пожалуй, как привычка сутулиться. Кто-то говорит: "Внимание, фото!" - все выравнивают осанку, а затем фотоаппарат "КЛАЦ" - и все, можно плечи опустить. И знаешь, что так не хорошо и не полезно для позвоночника, но думаешь: "Ну я же могу себя переучить, но еще не сегодня. Начну с понедельника. Не вырастет же мне горб до понедельника))";

"Это хорошо, что хотя бы переходят, потому что есть и такие, что чихать хотели и из принципа не перейдут на украинский…";

"Думаю, это потому, что немного поговорить со знакомым на украинском это не трудно. А вот изменить свою реальность, которой ты жил от рождения, и перейти навсегда на украинский, первые полгода напрягать мозги, когда вспоминаешь слова, держаться, когда знакомые говорят "ой прям искренняя украинка нашлась" и т.д - это надо мужество🙌".

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.