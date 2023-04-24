Популярна українська балерина та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка багато років була суддею шоу "Танці зі зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівне відео, в якому зібрала кадри з незвичайної фотосесії.

Як видно, ролик дуже оригінально змонтований, фото Каті плавно спливають і в різних формах. При цьому всі знімки чорно-білі, що додає їм особливої ​​атмосферності. Для зйомки Катерина приміряла кілька стильних образів із чорним пальто та світлим костюмом із геометричним візерунком. Волосся балерини акуратно покладене, а на її обличчі легкий макіяж, що підкреслює природну красу.

У підписі до публікації Кухар нічого не написала, залишила лише чорне серце-емодзі. Натомість шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Які красиві моменти! А Ви - неймовірно прекрасні!"

"Жінка, ви як така стильна та витончена? Просто радість для очей. Бережіть себе, Катерино".

"Яка краса".

"Чарівна".

"Краса від А до Я".

"Добре!".

"Яка краса".

"Така красуня".

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