Популярна українська балерина та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка багато років була суддею шоу "Танці зі зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівне відео, в якому зібрала кадри з незвичайної фотосесії.
Як видно, ролик дуже оригінально змонтований, фото Каті плавно спливають і в різних формах. При цьому всі знімки чорно-білі, що додає їм особливої атмосферності. Для зйомки Катерина приміряла кілька стильних образів із чорним пальто та світлим костюмом із геометричним візерунком. Волосся балерини акуратно покладене, а на її обличчі легкий макіяж, що підкреслює природну красу.
У підписі до публікації Кухар нічого не написала, залишила лише чорне серце-емодзі. Натомість шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Які красиві моменти! А Ви - неймовірно прекрасні!"
"Жінка, ви як така стильна та витончена? Просто радість для очей. Бережіть себе, Катерино".
"Яка краса".
"Чарівна".
"Краса від А до Я".
"Добре!".
"Яка краса".
"Така красуня".
Нагадаємо, "Краса неземна": розлучена Квіткова у маленькій чорній сукні підкреслила ідеальну фігуру.
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