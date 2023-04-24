Популярная украинская балерина и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая много лет была судьей шоу "Танці з зірками", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, в котором собрала кадры из необычной фотосессии.

Как видно, ролик очень оригинально смонтирован, в нем фото Кати плавно сплывают и в разных формах. При этом все снимки черно-белые, что добавляет им особой атмосферности. Для съемки Екатерина примерила несколько стильных образов с черным пальто и светлым костюмом с геометрическим узором. Волосы балерины аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, который подчеркивает естественную красоту.

В подписи к публикации Кухар ничего не написала, оставила лишь черное сердечко-эмодзи. Зато поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Какие красивые моменты! А Вы – невероятно прекрасны!".

"Женщина, вы как такая стильная и изящная? Просто радость для глаз. Берегите себя, Екатерина".

"Какая красота".

"Очаровательная".

"Красота от А до Я".

"Хорошо!".

"Какая красота".

"Такая красотка".

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