Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вирішила показати результати свого стресового схуднення. За словами артистки, раніше вона часто стикалася з критикою своєї зовнішності, іноді доходить до абсурду та незграбних чуток.

Тому вона вважає за краще показувати все особисто і без прикрас, щоб уникнути нових хибних обговорень. Артистка вже розповідала, що стрес і нервозність вплинули на те, як сильно вона змінилася та схудла. Тепер же Єфросиніна повертається у здоровий та спортивний режим, тому ділиться деталями у мережі.

«Хто встає о 7:30 у вихідний, той чи йде до церкви… Або на пілатес! Пам'ятаєте вираз: купа одягу, а одягти нічого?

Так, перефразовуючи її і дивлячись на мій стан: тренування щодня, а сил на раз на рік. Це відповідь на запитання багатьох, де я їх беру і навіщо мені суворий режим тренувань та харчування» - пише Єфросиніна.

Раніше Єфросиніна зізналася, що у своєму житті шкодує лише про одне, що витратила багато енергії та часу на оплакування якихось безглуздих речей.

"Виявилося, що це просто були люди, імена половини я взагалі зараз не зможу згадати. Це було суто їхні прояви, травми та особисті стосунки. Я багато до чого навіть не мала стосунку, вина була не моя... А я на собі волосся рвала і вважала, що від них залежить моє життя. Шкода, адже за цей час можна було зробити стільки корисного", - поділилася Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна похвалилася українською красою, але здивувала вибором вбрання.

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