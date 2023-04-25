Популярная телеведущая Маша Ефросинина решила показать результаты своего стрессового похудения. По словам артистки, ранее она часто сталкивалась с критикой своей внешности, иногда доходит до абсурда и неловких слухов.

Поэтому она предпочитает показывать все лично и без прикрас, чтобы избежать новых ложных обсуждений. Артистка уже рассказывала, что стресс и нервозность повлияли на то, как сильно она изменилась и похудела. Теперь же Ефросинина возвращается в здоровый и спортивный режим, поэтому делится деталями в сети.

«Кто встает в 7:30 в выходной, тот либо идет в церковь… Или на пилатес! Помните выражение: куча одежды, а надеть нечего?

Так, перефразируя ее и смотря на мое состояние: тренировки каждый день, а сил на раз в год. Это ответ на вопрос многих, где я их беру и зачем мне строгий режим тренировок и питания» - пишет Ефросинина.

Ранее Ефросинина призналась, что в своей жизни жалеет лишь об одном, что потратила много энергии и времени на оплакивание каких-то нелепых вещей.

"Оказалось, что это просто были люди, имена половины я вообще сейчас не смогу вспомнить. Это было сугубо их прояаления, травмы и личного отношения. Я ко многому даже не имела отношения, вина была не моя... А я на себе волосы рвала и считала, что от них зависит моя жизнь. Жалею, ведь за это время можно было сделать, столько полезного", - поделилась Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

Также Politeka писала, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.