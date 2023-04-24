Популярна українська співачка Настя Каменських , яка після хвороби все одно організувала свій тур, продовжує ділитися новими кадрами. Про Потапу артистка при цьому намагається не говорити і ділитися лише самотніми та нейтральними фото.

"Добрий ранок! Після невеликої паузи продовжуємо марафон концертів туру Я-Україна. Тернопіль, сьогодні ми у вас! - написала Каменських під домашнім кадром, зробленим у ліжку.

Артистка не стала розповідати про себе та про особисте, як вона зараз спілкується з чоловіком на відстані. У мережі ж зацікавилися видом зірки без фотошопу та макіяжу:

«Настуся, а прилітай до Італії! Чекатимемо!; Ти неймовірно гарна; Які ви гарні; А коли у Львові будете? Наша красуня; Так, звичайно) 🕊; А де Потап?; Навіть із ранку красою пахне; вам дуже самотньо, погляд такий».

Раніше в мережі Каменських похвалилася першими успіхами, однак у коментарях реагують на тур зірки не так позитивно – частина обурена вибром міст, адже Каменських не їздить туди, де раніше були обстріли – ні Дніпро, ні Харків Каменських у тур не включила.

Інші ж українці із сарказмом згадали Потапа, який утік із країни та припинив з'являтися в мережі.

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