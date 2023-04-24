Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после болезни все равно организовала свой тур, продолжает делиться новыми кадрами. О Потапе артистка при этом старается не говорить и делиться лишь одинокими и нейтральными фото.
«Доброе уторо! После небольшой паузы, продолжаем марафон концертов тура Я-Украина. Тернополь, сегодня мы у вас!» - написала Каменских под домашним кадром, сделанным в постели.
Артистка не стала рассказывать о себе и о личном, как она сейчас общается с мужем на расстоянии. В сети же заинтересовались видом звезды без фотошопа и макияжа:
«Настуся, а прилетай в Италию! Будем ждать!; Ты невероятно красива; Какие вы красивые; А когда во Львове будете?; Наша красавица; Да, конечно)🕊; А где Потап?; Даже с утра красотой пахнет; вам очень одиноко, взгляд такой».
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Ранее в сети Каменских похвалилась первыми успехами, однако в комментариях реагируют на тур звезды не столь позитивно - часть возмущена выбром городов, ведь Каменских не ездит туда, где ранее были обстрелы - ни Днепр, ни Харьков Каменских в тур не включила.
Другие же украинцы с сарказмом вспомнили Потапа, который бежал из страны и прекратил появляться в сети.
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