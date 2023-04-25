Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич поділилася атмосферними кадрами. Артистці в Інстаграмі вдалося привернути увагу не лише до свого образу.

«Особливими ці концерти ви робите 🤍 Своїми сяючими очима, посмішками, тим, як співаєте разом зі мною! Відчуваю нас єдиним цілим Я дуже щаслива людина, дякую всім, хто зі мною йде цей неймовірний шлях» - ділиться Огневич.

У мережі почали підтримувати:

«Хочу, щоб наш скарб виступав на Євробаченні!; Злата одна із найяскравіших артисток України, я не розумію, чому без неї; Голос справді найкращий, зовнішність і розум – все за неї; старанна робота не дарма».

Нещодавно Злата розповіла, що перестала сильно стежити за вагою, тому що помітно схудла і всі її ждинси були їй великі на кілька рамзерів. Артистка зауважила, що всіма виною був стрес, тому тепер уважніша до організму та своїх потреб.

На кадрах, представлених у Сторі, добре видно, що Злата вже задоволена своєю фігурою і з гордістю наголошує на достоїнствах.

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