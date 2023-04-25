Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась атмосферными кадрами. Артистке в Инстаграм удалось привлечь внимание не только к своему образу.
«Особыми эти концерты делаете вы 🤍 Своими сияющими глазами, улыбками, тем, как поете вместе со мной! Чувствую нас единым целым 🙌🏼 Я очень счастливый человек, благодарю всех, кто со мной идет этот невероятный путь» - делится Огневич.
В сети принялись поддерживать:
«Хочу чтобы наше сокровище выступало на Евровидении!; Злата одна из самых ярких артисток Украины, я не понимаю, почему без нее; Голос действительно самый лучший, внешность и разум – все при ней; усердная работа не зря».
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Не так давно Злата рассказала, что перестала сильно следить за весом, так как заметно похудела и все ее ждинсы были ей велики на несколько рамзеров. Артистка подметила, что всеми виной был стресс, поэтому теперь более внимательна к организму и своим потребностям.
На кадрах, представленных в Стори, хорошо видно, что Злата уже довольна своей фигурой и с гордостью подчеркивает достоинства.
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