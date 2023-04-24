Популярна українська співачка Оля Полякова з початку повномасштабної війни публічно спалила свій сценічний кокошник та взяла курс на українізацію. Зірка почала видавати нові пісні українською мовою, а також почала працювати над перекладом старих хітів українською мовою. Вже до 8 березня артистка підготувала нову повністю українську програму та дала великий концерт у Києві.
Так, у своєму Instagram Оля опублікувала відеофрагмент із того концерту, на якому виконала зворушливу нову пісню "Вишні". У ролику видно, що на сцену артистка вийшла у розкішному образі з білою сукнею та короною на голові. А своїм співом Оля зворушила шанувальників до сліз.
У підписі до публікації Полякова написала: "Я дуже-дуже хочу, щоб прийшла весна, закінчився цей лютий і зацвіли вишні, і щоб у нас була знову мирна красива весна! А вона обовʼязково настане! Автор слів та музики: Ольга Бажана".
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Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нове відео зірки:
"Моя улюблена".
"Яка вона гарна".
"Надзвичайно. Слухаю і плачу".
"Чудова пісня".
"Так зворушливо. Красива пісня".
"Дуже хороша пісня, особливо у вашому виконанні. Велике спасибі. Ви надихаєте своїм голосом і не даєте зневіритися".
"Олю, дякую, що перейшли українською мовою, з'явилися нові хіти рідною мовою".
"Обов'язково буде весна. І буде все гаразд, буде вся Україна!".
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