Популярна українська співачка Оля Полякова з початку повномасштабної війни публічно спалила свій сценічний кокошник та взяла курс на українізацію. Зірка почала видавати нові пісні українською мовою, а також почала працювати над перекладом старих хітів українською мовою. Вже до 8 березня артистка підготувала нову повністю українську програму та дала великий концерт у Києві.

Так, у своєму Instagram Оля опублікувала відеофрагмент із того концерту, на якому виконала зворушливу нову пісню "Вишні". У ролику видно, що на сцену артистка вийшла у розкішному образі з білою сукнею та короною на голові. А своїм співом Оля зворушила шанувальників до сліз.

У підписі до публікації Полякова написала: "Я дуже-дуже хочу, щоб прийшла весна, закінчився цей лютий і зацвіли вишні, і щоб у нас була знову мирна красива весна! А вона обовʼязково настане! Автор слів та музики: Ольга Бажана".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нове відео зірки:

"Моя улюблена".

"Яка вона гарна".

"Надзвичайно. Слухаю і плачу".

"Чудова пісня".

"Так зворушливо. Красива пісня".

"Дуже хороша пісня, особливо у вашому виконанні. Велике спасибі. Ви надихаєте своїм голосом і не даєте зневіритися".

"Олю, дякую, що перейшли українською мовою, з'явилися нові хіти рідною мовою".

"Обов'язково буде весна. І буде все гаразд, буде вся Україна!".

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