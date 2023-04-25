Танцівниця Ілона Гвоздьова, зірка "Танців із зірками", показала, як проводить час із сином. Зірка поділилася кадрами в Інстаграмі, де продемонструвала елемент виховання. Як можна зрозуміти, Домінік кинув в Ілону пісок, за що вона вирішила його сварити.

"І батогом і пряником. Але які ж ці солодкі поцілунки. Зробив біду і відразу ж шкодує і цілує", - написала Ілона у відео.

Варто зазначити, Ілона Гвоздьова - відома танцівниця, яка стала відомою завдяки проекту "Танцюють всі". Після цього зірка перемогла на "Танцях із зірками" та була гостьовою суддею проекту. А після цього артистку запрошували бути хореографом-постановником "танців", але вже у Грузії. А після повномасштабного вторгнення зірка виїхала з України з дітьми до Італії, але швидко повернулася до чоловіка. Але українці почали активно критикувати танцівницю, адже вона рідко з'являється із сином Домініком. Як зізналася Ілона, зараз чоловік не має можливості заробляти гроші, тому активно цим займається вона і на дитину залишається менше часу. Але все ж таки іноді зірка знаходить час на малюка, як цього разу, наприклад.

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