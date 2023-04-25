Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками", показала, как проводит время с сыном. Звезда поделилась кадрами в Инстаграм, где продемонстрировала элемент воспитания. Как можно понять, Доминик бросил в Илону песок, за что она решила его наругать.
"И кнутом и пряником. Но какие же сладкие эти поцелуи. Сделал беду и сразу же жалеет и целует", - написала Илона в видео.
Стоит отметить, Илона Гвоздева - известная танцовщица, которая стала узнаваемой благодаря проекту "Танцюють всі". После этого звезда победила на "Танцях з зірками" и была гостевой судьей проекта. А после этого артистку приглашали быть хореографом-постановщиком "танцев", но уже в Грузии. А после полномасштабного вторжения звезда выехала из Украины с детьми в Италию, но довольно быстро вернулась к мужу. Но украинцы начали активно критиковать танцовщицу, ведь она редко появляется с сыном Домиником. Как призналась Илона, сейчас у мужа нет возможности зарабатывать деньги, поэтому активно этим занимается она и на ребенка остается меньше времени. Но все же иногда звезда находит время на малыша, как в этот раз, например.
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Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" устроила танцы с мамой и дочкой, восхитив украинцев
Также Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" показала сына Доминика, из-за которого ее критиковали украинцы
А еще Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам за помощью ради детей